MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ankara'da 'İkizler' suç örgütüne operasyon: 11 gözaltı
ABONE OL
25.10.2020 - 16:27 | | DHA

Ankara'da 'İkizler' suç örgütüne operasyon: 11 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre; Ankara'da esnaftan 'haraç' toplayan, isimlerini duyurmak için bölgede faaliyet gösteren diğer grupların liderlerine ve üyelerine silahlı eylem düzenleyip, bunu sosyal medya hesaplarından yayınlayan 'İkizler' suç örgütüne operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da 'İkizler' suç örgütüne operasyon: 11 gözaltı

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'İkizler' adı verilen suç örgütünün özellikle Altındağ, Çankaya, Akyurt ilçelerinde kahvehane, büfe, kafeterya işleten esnaf üzerinde baskı kurarak 'haraç' adı altında para topladığını belirledi. Suç örgütü üyelerinin, güç kazanmak ve isimlerini duyurmak için bölgede faaliyet gösteren diğer grupların liderlerine ve üyelerine yönelik silahlı eylemde bulundukları saptandı. Saldırıda bulundukları kişileri silahla yaralayan örgüt üyelerinin, bu eylemlerini sosyal medya hesaplarından canlı yayınladıkları tespit edildi.

Polis ekipleri, dün Akyurt ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladığı ihbarı yapılan suç örgütüne yönelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 'Baston' operasyonu düzenledi. Yapılan eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı mekan ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda değişik çap ve modellerde 7 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait çok sayıda fişek, 6 pompalı tabir edilen tüfek ve tüfeklere ait çok sayıda fişek, 1 sallama tabir edilen bıçak, 2 adet polis rozeti, 1 adet askeri üniforma, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

'Kasten yaralama', 'yağma' gibi birçok suça karıştıkları belirlenen şüpheliler, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürülürken, işlemleri sürüyor.

Ankarada İkizler suç örgütüne operasyon: 11 gözaltı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım restiCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Malatya 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşma yaptı. Erdoğan, 'F-35 için adım attık, bizi tehdit ettiniz. 'S400'leri Rusya'ya geri gönderin' dediniz. Bazı Amerikalılar çıkıyor, İlham kardeşimi arıyor, diyor ki 'Biz sizin yanınızda kimin yer aldığını biliyoruz, Erdoğan var, Türkiye var. Biz Türkiye'ye de yeri gelirse yaptırım uygularız.' Sen kiminle dans ettiğinin farkında değilsin. Yaptırımın neyse geç kalma yap' dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çığlıkları duyan koştu! Biri kadın 2 turist böyle kurtarıldı

Çığlıkları duyan koştu! Biri kadın 2 turist böyle kurtarıldı

Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

Seçilirsem korona aşısı ücretsiz olacak

Seçilirsem korona aşısı ücretsiz olacak

Gaziantep'te feci kaza! İkiye ayrıldı

Gaziantep'te feci kaza! İkiye ayrıldı

Sıradaki Haber