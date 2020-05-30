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30.05.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Ankara’da ilk cuma

Başkent’te cemaatle ilk cuma namazına yağmurlu ve serin havaya rağmen katılım yoğun oldu.

Ankara’da ilk cuma

Ankara’nın simge camilerinden Kocatepe Camii’ne şehrin farklı noktalarından gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uyarak giriş yaptı. Tedbirlerin üst seviyede tutulduğu girişte dezenfekten kabini kuruldu. Cami avlusuna gelen cemaatin bir bölümü yağmurun başlaması üzerine ilerleyen dakikalarda cami içine alındı. Maske takan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak cami içinde ve avlusunda saf tuttu. Cemaat, namaz sonrası görevlilerin uyarıları doğrultusunda belli bir düzende dağıldı. 

Ankara’da ilk cuma

Şentop Hacıbayram’da

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, cuma namazını Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde kıldı. Oğulları Selahattin ve Ömer Asım ile camiye gelen Şentop, namaz çıkışı basının sorularını yanıtladı. Ortak kullanılan alanların risk taşıdığını belirten Şentop, herkesin kendi evinde hijyen kurallarına, temizliğe azami derecede dikkat etmesi, sosyal mesafeyi koruması ve maske kullanması gerektiğine dikkati çekti. Meclis’teki çalışmalara da değinen Şentop, “Yeni dönem salgından önceki dönemler gibi olmayacak. Özellikle hijyen, maske ve sosyal mesafeye dikkat ederek faaliyetlerimizi bir süre tehlike, risk ortadan kalkana kadar devam ettireceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da çok sayıda vatandaşla birlikte cuma namazını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içindeki Beştepe Millet Camii’nde kıldı. Meclis Camii’nde de ilk cuma için bir dizi önlem alındı. Namaz için cami dışına kurulan minberden hutbe okunurken, bazı belediyeler de yağmura karşı önlem olarak çadır desteği verdi.

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