Ankara'da ilk iftar ve sahur saat kaçta? (24 Nisan) Ankara imsakiyesi Ramazan 2020

Ankara'da ilk iftar ve sahur saat kaçta sorusu yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Ankaralıların merakla araştırdığı 2020 Ramazan imsakiyesinde sahur ve iftar saatleri bellli oldu. İşte Ankara iftar vakti...

ANKARA 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ