MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ankara'da ilk iftar ve sahur saat kaçta? (24 Nisan) Ankara imsakiyesi Ramazan 2020
ABONE OL
22.04.2020 - 23:20 |

Ankara'da ilk iftar ve sahur saat kaçta? (24 Nisan) Ankara imsakiyesi Ramazan 2020

11 ayın sultanı Ramazan için geri sayım başladı. Tüm yurtta olduğu gibi Ankara'da da milyonlarca vatandaşımız merakla yaşadıkları şehrin iftar ve sahur saatlerini merakla araştırıyor. İşte büyük bir heyecanla araştırılan 2020 Ankara imsakiyesi ve Ankara'da ilk iftar ve sahur saat kaçta sorularının cevapları...

Ankara'da ilk iftar ve sahur saat kaçta? (24 Nisan) Ankara imsakiyesi Ramazan 2020

Ankara'da ilk iftar ve sahur saat kaçta sorusu yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Ankaralıların merakla araştırdığı 2020 Ramazan imsakiyesinde sahur ve iftar saatleri bellli oldu. İşte Ankara iftar vakti...

ANKARA 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202004:1819:4321:10*
225.04.202004:1619:4421:11
326.04.202004:1419:4521:12
427.04.202004:1219:4621:14
528.04.202004:1019:4721:15
629.04.202004:0919:4821:17
730.04.202004:0719:4921:18
801.05.202004:0519:5021:20
902.05.202004:0419:5121:21
1003.05.202004:0219:5221:22
1104.05.202004:0019:5321:24
1205.05.202003:5919:5421:25
1306.05.202003:5719:5521:27
1407.05.202003:5519:5621:28
1508.05.202003:5419:5721:30
1609.05.202003:5219:5821:31
1710.05.202003:5119:5921:32
1811.05.202003:4920:0021:34
1912.05.202003:4720:0121:35
2013.05.202003:4620:0221:37
2114.05.202003:4420:0321:38
2215.05.202003:4320:0421:40
2316.05.202003:4220:0421:41
2417.05.202003:4020:0521:42
2518.05.202003:3920:0621:44
2619.05.202003:3820:0721:45**
2720.05.202003:3620:0821:46
2821.05.202003:3520:0921:48
İletişim Başkanlığından 23 Nisan paylaşımıİletişim Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını “Türkiyenin Çocukları” temasıyla saat 21:00’da evlerin balkonlarında ve pencerelerinde bayraklarla İstiklal Marşının okunarak kutlanmasına ilişkin bir video hazırladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

BAE'den getirilen Türk vatandaşları Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi

BAE'den getirilen Türk vatandaşları Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi

Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

1316. hafta Sayısal Loto sonucu hızlı sorgulama sayfası - 22 Nisan Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları açıklandı

1316. hafta Sayısal Loto sonucu hızlı sorgulama sayfası - 22 Nisan Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları açıklandı

Sıradaki Haber