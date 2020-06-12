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12.06.2020 - 04:17 | | DHA

Ankara'da iş yerindeki yağmur suyunu boşaltan genç akıma kapılarak öldü

Ankara'da, akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle su basan dükkanını temizlemeye çalışan Barış Canmercan (25), elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Ankara'da iş yerindeki yağmur suyunu boşaltan genç akıma kapılarak öldü

Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi Bozkaya Sokak'ta bulunan kadın kuaföründe meydana geldi. Barış Canmercan, sağanak nedeniyle dükkanının sular altında kaldığını öğrenerek, eşyalarını kurtarmak istedi. Annesinin 'gitme' demesine rağmen mallarını kurtarmak isteyen Canmercan, suyun içinde kalan eşyalarını çıkardığı sırada elektrik akımına kapıldı. Canmercan'ı hareketsiz gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve elektrik idaresi ekipleri sevk edildi.

Ankarada iş yerindeki yağmur suyunu boşaltan genç akıma kapılarak öldü

Elektrik akımının kesilmesinin ardından sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Canmercan'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri incelemesinin ardından, Barış Canmercan'ın cansız bedeni morga kaldırılırken, kuafördeki sel suyu da tahliye edildi.

Ankarada iş yerindeki yağmur suyunu boşaltan genç akıma kapılarak öldü

Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

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