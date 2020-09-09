Ankara'da 'kaçak corona kiti' operasyonu! 3 bine yakın ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesinde gümrük kaçağı medikal ürün sattığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, 6 kişi gözaltına alınırken, 2 bin 870 adedi koronavirüs test kiti olmak üzere 5 bin 280 adet medikal ürün ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında, 1262 Sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem yapıldı.
Kayseri'de kuyumcuyu soyan şüpheli tutuklandıKayseri’de balyozla duvar kırıp, oksijen kaynağı ile çelik kasayı açarak piyasa değeri 1 milyon 650 bin TL değerindeki 4 kilo 180 gram altını çalan otobüs şoförü Halil Gülgör (39), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Altınlarını teslim alan kuyumcu Duran Yılmaz, soygunu gerçekleştiren kişinin müşterisi olduğunu söyledi.