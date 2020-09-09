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09.09.2020 - 18:29 | | DHA

Ankara'da 'kaçak corona kiti' operasyonu! 3 bine yakın ele geçirildi

Ankara'da polisin düzenlediği operasyonda, 2 bin 870 adet gümrük kaçağı corona virüs test kiti ele geçilirdi.

Ankara'da 'kaçak corona kiti' operasyonu! 3 bine yakın ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesinde gümrük kaçağı medikal ürün sattığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 6 kişi gözaltına alınırken, 2 bin 870 adedi koronavirüs test kiti olmak üzere 5 bin 280 adet medikal ürün ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında, 1262 Sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem yapıldı.

Ankarada kaçak corona kiti operasyonu 3 bine yakın ele geçirildi

 

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