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23.03.2020 - 11:26 | | DHA

Ankara'da kaçak maske operasyonu!

Ankara’da zabıta ekipleri, apartmanın asma katında kaçak maske üretimi yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda ele geçirilen kaçak maskeler, imha edilirken, üretimde kullanılan ekipmana el koyuldu.

Ankara'da kaçak maske operasyonu!

Altındağ ilçesi Önder Mahallesi'ndeki binanın asma katında, kaçak olarak maske üretildiği tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iş yerine baskın düzenledi. Halk sağlığını tehdit edecek maskelerin üretimini durduran ekipler, iş yerini mühürleyip, kapattı. Üretilen tüm kaçak maskelere ve materyallere el koyulurken, iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Halk sağlığını tehlikeye atacak hiçbir şeye izin vermeyeceklerini belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Geçtiğimiz günlerde Zübeyde Hanım Mahallesi’nde bir depoya baskın yapıp, izinsiz ve sağlıksız olarak üretilen maskelere el koyduk. Bu sefer de bir binanın asma katında halk sağlığını tehdit edecek maske üretimi yapan bir atölyeye baskın yaptık. Sağlığımıza çok daha fazla önem vermemiz gereken bugünlerde, duyarsız insanların bu tarz girişimlerini sonlandırmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

 

 

Balıkçıların 'balon balığı' hazırlığıTARIM ve Orman Bakanlığı'nın, zehirli balon balığı için 'Kuyruğunu getir 5 lirayı al' projesi, balıkçıları memnun etmişti. Balıkçılar, balon balığının avlanması için bakanlığın mevzuat değişikliği yapmasını bekliyor. Antalya Yeni Liman Balıkçı Kooperatifi üyesi İlhan Kaplan, "Balon balığını oltayla avlayacağız. İnce tel misinalar var. Bu balık tel misinayı koparamıyor. Biz avlanma için hazırız. Bakanlığın bu açıklamasından sonra bir iş doğuyor. Boşta gezenler vardı. 5 lira iyi para" dedi.
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