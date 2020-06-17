Ankara'da kafe ve restoranlar denetlendi

Çankaya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kızılırmak Mahallesi'nde kafe ve restoranları denetledi. Kafelere girişte ateş ölçümü yapılıp yapılmadığını denetleyen gıda kontrol görevlileri, iş yerlerinde bulunan el dezenfektanı cihazlarını da kontrol etti. Ayrıca kafe ve restoran işletmecileri, masalar arası sosyal mesafenin sağlanması ve yoğunluğun önlenmesi konusunda uyarıldı.

'7 BİNE YAKIN DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİK'

Çankaya Tarım ve Orman Müdürü Yener Bilgisel, 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinin ardından denetimleri sıklaştırdıklarını belirterek, "Ankara'nın Çankaya bölgesinde 10 bine yakın gıda işletmesi bulunmaktadır. Bu gıda işletmelerinde, koronavirüs süreci boyunca 7 bine yakın denetim gerçekleştirdik. Bu denetimlerde gereken idari yaptırımları da uygulamış olduk" dedi.

Denetimlerin genelde rehberlik edici olduğuna ifade eden Bilgisel, "Çünkü işletmelerimiz bu konuda bilinçsiz olabiliyor. Gıda kontrol görevlileri işletmelerde denetimler gerçekleştirilirken, rehberlik faaliyetleri de yürütmüş oldular. Bu rehberlik faaliyetlerinde afiş ve broşürler dağıttık. İşletme sahiplerimizin uyması gereken kurallar hakkında geniş çaplı bilgilendirme yaptık. Vatandaşlarımız da uygunsuz bir durum gördüklerinde bakanlığımızın WhatsApp ihbar hattına, Alo Gıda 174 hattına ihbarda bulunabilir. İlçe ekiplerimiz aniden oraya gidip gerekli denetimleri yaparlar. Uygunsuz bulduğumuzda da idari para cezası uygulanır" diye konuştu.