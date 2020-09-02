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02.09.2020 - 02:41 | | AA

Ankara'da kamyon direğe çarptı: 1 yaralı

Başkent'in Çankaya ilçesinde bir kamyonun yol ayrımındaki direğe çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Ankara'da kamyon direğe çarptı: 1 yaralı

Dumlupınar Bulvarı'ndan Kızılay istikametine seyir halindeki 43 FT 591 plakalı kamyon yol ayrımındaki direğe çarptı. Kazanın ardından olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ankarada kamyon direğe çarptı: 1 yaralı

Sağlık ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen yaralı sürücüyü Gazi Hastanesi'ne kaldırdı.

Trafik akışının kontrollü sağlandığı bölgede, kaza nedeniyle yola dökülen yağ ve mazot, belediye ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi.

Ankarada kamyon direğe çarptı: 1 yaralı

 

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