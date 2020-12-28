MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ankara'da kısıtlamanın bitmesiyle sokaklar hareketlendi
ABONE OL
28.12.2020 - 08:01 | | DHA

Ankara'da kısıtlamanın bitmesiyle sokaklar hareketlendi

Ankara'da uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle sokaklar araç trafiğine açıldı. Cadde ve sokaklarda araç ve insan hareketliliği görülmeye başlandı.

Ankara'da kısıtlamanın bitmesiyle sokaklar hareketlendi

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Yasağın sona ermesiyle birlikte Ankara'da cadde ve sokaklar araç trafiğine açıldı.

Yollarda araç ve insan hareketliliği görülmeye başlandı. Yasak boyunca emniyete bağlı ekipler, kentin belirli bölgelerinde kontrol noktası oluşturdu. Kısıtlama kurallarına uymayan kişilere emniyet ekiplerince cezai işlem uygulandı.

    Ankara'da kısıtlamanın bitmesiyle sokaklar hareketlendiAnkara'da uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle sokaklar araç trafiğine açıldı. Cadde ve sokaklarda araç ve insan hareketliliği görülmeye başlandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Deprem oldu mu? Az önce deprem mi oldu? 28 Aralık son depremler Kandilli - AFAD

    Deprem oldu mu? Az önce deprem mi oldu? 28 Aralık son depremler Kandilli - AFAD

    SGK'dan 24 ay maaş! Başvuru yapanlar...

    SGK'dan 24 ay maaş! Başvuru yapanlar...

    Çin menşeli Sinovac aşısı kime nasıl uygulanacak?

    Çin menşeli Sinovac aşısı kime nasıl uygulanacak?

    Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlaması açıklaması! 40 bin 591 kişiye işlem yapıldı

    Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlaması açıklaması! 40 bin 591 kişiye işlem yapıldı

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet