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06.07.2020 - 16:55 | | DHA

Ankara'da korku dolu anlar! 700 dönüm ekili arazi yandı

Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde çıkan yangında, arpa ve buğday ekili 700 dönüm alan zarar gördü.

Ankara'da korku dolu anlar! 700 dönüm ekili arazi yandı

Yangın, saat 13.00 sıralarında Ebemölen yaylası yakınında bulunan arpa ve buğday ekili arazide çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, bir anda rüzgarın etkisiyle büyüdü. Hızla büyüyen yangın ile birlikte gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. İhbar üzerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Şereflikoçhisar Belediyesi ekipleri, alevlere müdahale etti.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla yangın söndürüldü. Yangında, arpa ve buğday ekili yaklaşık 700 dönüm arazi zarar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

 

 

Yaralı işçi facianın sebeplerini anlattı: Muska patladıGelen bir son dakika haberine göre; Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasındaki faciaya ilişkin yaralı bir işçinin anlattıkları ihmalleri göz önüne serdi. 'Bunun olacağını biliyorduk.' diyen yaralı işçi, "Hatta ben o akşam bile, cenaze okumasında arkadaşlardan helallik alıp gittim. Resmen bile bile gittim. Yaptığımız malzeme yeni bir malzeme idi. Patlayan madde havai fişek değildi. 'Muska' denen bir oyuncaktı, yeni bir üründü. Onun malzemeleri patladı." diye konuştu.
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