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07.10.2020 - 04:05 | | DHA

Ankara'da korkutan anlar! Estergon Kalesi yandı

Ankara'da, Estergon Kalesi'nde bulunan restoranda çıkan yangın panik yarattı. İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında yaralanan olmazken, restoran kullanılamaz hale geldi.

Ankara'da korkutan anlar! Estergon Kalesi yandı

Keçiören ilçesi Güçlükaya Mahallesi'nde bulunan Estergon Kalesi'ndeki restoranda saat 01.00 sularında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, iş yerindeki eşyaların tutuşması sonucu kısa sürede büyüdü. Metrelerce yüksekliğe ulaşan alevler, Keçiören'in birçok noktasından görüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, restoran kullanılamaz hale geldi. Estergon Kalesi'nde de hasar oluştu.

Ankarada korkutan anlar Estergon Kalesi yandı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yangın yerine gelerek incelemede bulundu. Tesadüf eseri bölgeden geçtiklerini ve saat 01.45 sıralarında dumanları görerek itfaiyeye haber verdiklerini söyleyen Altınok, "Tabi burada kumaşlar, keçe, naylon, sünger, koltuklar derken yangın çok hızlı şekilde alevlendi. Allah'tan buraya gelmedi. Çok fazla alevlenmiş olsaydı buraya da sirayet ederdi" açıklamasında bulundu.

Öte yandan yangını görüntüleyen bir gazeteci, yoğun dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen gazeteciye sağlık çalışanları müdahale etti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Ankarada korkutan anlar Estergon Kalesi yandı

İstanbul'da korkutan yangınBeşiktaş'ta bir dönerci dükkanının çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.
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