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11.01.2021 - 10:42 | | DHA

Ankara'da korkutan deprem! Yeni açıklama geldi...

Ankara'da paniğe neden olan depremi değerlendiren İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Deprem Çankırı fayının güney ucunda gerçekleşti. Çankırı fayı, doğrultu atım bileşeni yüksek bir fay" dedi.

Ankara'da korkutan deprem! Yeni açıklama geldi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 22.53'te, merkez üssü Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 13.19 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Ankara merkez Kırıkkale, Çankırı ve çok sayıda ilçede hissedildi. Korku yaratan depremi değerlendiren İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Ankara Kalecik depremi, Çankırı fayının güney ucunda gerçekleşti. Çankırı fayı, doğrultu atım bileşeni yüksek bir fay. Kuzey Anadolu Fayının Ankara'ya doğru inen bir kolu olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle, fayın deprem tehlike düzeyini ortaya koymak için fay kazı çalışması yaparak, fayın geçmişinin araştırılması gerekiyor. Büyüklüğü 7'ye varan deprem üretme potansiyeli olan bu fayın, deprem tekrarlama aralığının belirlenmesi, son ürettiği depremle birlikte yine son yıkıcı depremden sonra geçen sürenin tespiti çok önemlidir" dedi.

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