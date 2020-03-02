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02.03.2020 - 09:19 | | DHA

Ankara'da Mehmetçik için 'zafer' duası edildi

Ankara'da, Suriye'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için sabah namazında camilerde Fetih Suresi okunarak dua edildi.

Ankara'da Mehmetçik için 'zafer' duası edildi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Hacı Bayram Camii'nde düzenlenen programa, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile çok sayıda vatandaş katıldı. Okunan Fetih suresinin ardından sabah namazını kıldıran Başkan Erbaş, Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçik için 'zafer' duası etti.

'DUALARIMIZ ASKERLERİMİZLE BERABER'

Namaz sonrasında açıklamada bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Çok önemli günler yaşıyoruz. Silahlı Kuvvetlerimiz, Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattı. Milletimizin gönlü, aklı, fikri askerlerimizle beraber. Dualarımız da onlarla beraber, Diyanet İşleri Başkanlığımız, bugün Türkiye'nin her yerinde bütün camilerimizde sabaha namazında Fetih Suresi'yle, dualarla buna öncülük etti. Allah ordumuzu mansur ve muzaffer eylesin. Hem bölgemizde, hem dünyada barışın, milletimizin hukukunun, mazlumların hukukunun savunucusu olan Türkiye'yi ve ordusunun muzaffer olması hem bölge, hem dünya barışı için önemli. Bütün arzumuz, gönlümüz, dualarımız askerlerimizle beraber" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya ilan etti: O başlar kalmayacak!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Toplantı öncesi Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacak dedi. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Askerlerimizin canına kastedenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcu. Bir an önce Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa omuzlarının üstünde o başlar da kalmayacak" ifadelerine yer verdi.
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