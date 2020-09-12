Ankara’da mesai saatlerine ayar

Valilik açıklamasında salgının bulaş hızının kontrol altına alınmasının hedeflendiği bildirildi. Alınan kararla, ilgili kurumların mesai saatlerinin 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 olarak dört farklı şekilde uygulanacağı kaydedildi.