12.09.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Ankara’da mesai saatlerine ayar
Ankara Valiliği, 26 Ağustos tarihli Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki personele uzaktan ve dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabileceği esasının getirildiğini ve valiliğe bağlı kurumların çalışma saatlerinde bazı değişikliklere gidildiğini duyurdu.
Valilik açıklamasında salgının bulaş hızının kontrol altına alınmasının hedeflendiği bildirildi. Alınan kararla, ilgili kurumların mesai saatlerinin 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 olarak dört farklı şekilde uygulanacağı kaydedildi.