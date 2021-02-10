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10.02.2021 - 03:40 | | DHA

Ankara'da metruk binada yangın çıktı

Ankara'da metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması ile kısa sürede söndürüldü.

Ankara'da metruk binada yangın çıktı

Altındağ'da bulunan Atıfbey Mahallesi Altındağ Caddesi üzerinde bulunan tek katlı boş evde saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek mahallede paniğe neden oldu.

Yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

Evin kullanılmıyor olması olası bir can kaybını önlerken, yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı.

Konya'da bir mahallede mutasyonlu virüs karantinasıKonya'nın Seydişehir ilçesi Bostandere Mahallesi, kısa süre önce İzmir'den bir yakınlarının ziyaret ettiği 5 kişinin yaşadığı evde 3 kişide mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle 6 gün süreyle karantinaya alındı.
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