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29.05.2020 - 17:57 | | DHA

Ankara'da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de ağır yaralandı.

Ankara'da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde, Kızılcahamam-Çamlıdere yolu Avdan Yokuşu mevkisinde meydana geldi. Kızılcahamam'dan Çamlıdere yönüne giden Ömer Toprak (25) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Yılmaz'ın kullandığı 06 YG 180 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, Ömer Toprak ile diğer otomobilde bulunan Mustafa Güvercin (89) hayatını kaybetti. Sürücü Mehmet Yılmaz ile aracındaki Yılmaz G. ve Ahmet G. ise yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Kızılcahamam Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık durumu ağır olan yaralılar, buradan da Ankara'daki hastaneye sevk edildi. Ömer Toprak ile Mustafa Güvercin'in cansız bedenleri ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Ankarada otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

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