06.10.2020 - 09:31 | | AA, İHA
Ankara'da peşe peşe operasyon haberleri
Gelen son dakika haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmada 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan bir operasyon haberi daha geldi. 2013 idari yargı sınacında ususüzlük soruşturmasında Ankara'da FETÖ üyesi 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında; Garson isimli Gizli Tanıktan ele geçirilen dijital veriler üzerinde yapılan çalışmalarda 3’ü Bylock programı kullanıcısı olmak üzere, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu olarak kodlanan, himmet adı altında örgüte finansal destek sağlayan, örgütün düzenlediği toplantılara katıldığı belirtilen Kamu Görevinden Çıkarılan / Görevden uzaklaştırılmış 16 şüpheli hakkında, gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.