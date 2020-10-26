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26.10.2020 - 05:46 | | AA-İHA

Ankara'da polis ve sağlık çalışanlarına taşlı saldırı

Ankara'da intihar eden bir gencin yakınları, kendileriyle yeterince ilgilenilmediği gerekçesiyle sağlık görevlileri ve polisle tartıştı, ardından taşla polislere saldırdı. Olay yerine sevk edilen çevik kuvvet ekipleri 20 kişiyi gözaltına aldı.

Ankara'da polis ve sağlık çalışanlarına taşlı saldırı

 

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Keçiören ilçesi İncirli Mahallesi'nde intihar girişiminde bulunan ve ağır yaralanan genç, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Gencin bir süre sonra hastaneye gelen yakınları, kendileriyle yeterince ilgilenilmediği gerekçesiyle hastane bahçesinde sağlık görevlileri ve polisle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taşla polislere saldıran zanlılar bazı polis araçlarını tahrip etti.

Ankarada polis ve sağlık çalışanlarına taşlı saldırı

Olay yerine sevk edilen Çevik Kuvvet ekipleri, öfkeli kalabalığa müdahale etti, 20 kişiyi gözaltına aldı. Olay sırasında 3 polis memurunun hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Polisin hastane bahçesinde tedbir aldığı belirtildi.

Ankarada polis ve sağlık çalışanlarına taşlı saldırı

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