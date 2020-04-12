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12.04.2020 - 15:45 |

Ankara'da polisten çardak keyfi yapan gruba müdahale

Ankara Mamak'ta polis, oturdukları sitenin çardağında piknik yapan kalabalık gruba uyarıda bulunmasının ardından, grup evlerine dağıldı. Sosyal mesafe kurallarının adeta hiçe sayıldığı görülen olayın görüntülerindeki videoda, hemen yan sitedeki çardakta yer alan bir grubun ise polisin "sokağa çıkmayın" anonsuna aldırış etmeden tavla oynadıkları görüldü.

Ankara'da polisten çardak keyfi yapan gruba müdahale
PAŞA ALYURT / ANKARA

Mamak ilçesine bağlı İlhanlı Sokak'ta polis, oturdukları sitenin çardağında oturan kalabalık gruba uyarıda bulundu. Sosyal mesafe kurallarının adeta hiçe sayıldığı görülen olayda, grup, polisin uyarılarının ardından evlerine dağıldı. Polisin, grubu evlerine gönderdiği videoda, bir başka sitenin çardağında ise tavla oynanması dikkati çekti. Grubun, polisin corona virüsle mücadele kapsamında "sokağa çıkmayın" anonslarına aldırış etmeden oyunlarına devam ettikleri görüldü.

İçişleri Bakanlığı'nca corona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak ilinde iki gün boyunca sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı.

Sokağa çıkamayınca damlara çıktılarGaziantep’te korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle vatandaşlar, evlerinin damında zaman geçirdi.
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