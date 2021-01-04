MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ankara'da risk haritası 1 ayda yeşile döndü!
ABONE OL
04.01.2021 - 11:05 | | DHA

Ankara'da risk haritası 1 ayda yeşile döndü!

Ankara’da Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulamasında koronavirüs vaka yoğunluk haritası, özellikle son 1 ayda alınan tedbirler ve önlemlerle kırmızıdan, yeşile döndü.

Ankara'da risk haritası 1 ayda yeşile döndü!

Tüm yurtta son 1,5 aydır uygulanan sokak kısıtlamaları ve diğer tedbirler, Başkent'te de vaka sayılarına olumlu yönde yansıdı. Ankara'da koronavirüs vaka sayıları yüzde 55 oranında azaldı. Bu durum Sağlık Bakanlığı'nın HES mobil uygulamasındaki koronavirüs yoğunluk haritasına da yansıdı. Yaklaşık 1,5 ay önce haritada kırmızı olan alanlar, vaka oranının düşmesiyle birlikte yeşile döndü. Vatandaşlar, vaka sayılarının düşmesinde alınan tedbirlerin etkili olduğunu düşündüklerini belirtti.

Ankarada risk haritası 1 ayda yeşile döndü

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 17 Kasım'da başlayan kısıtlama tedbirlerinin rakamlara yansıdığının görüldüğünü belirterek, "17 Kasım'da daha çok 'al götür' servislerinin olması, restoranların kapatılması, AVM’lerde yapılan kısıtlamalarla ilgili bir takım yaklaşımlar söz konusu olmuştu. Ama gelinen noktada, bu kısıtlamalarda hasta sayısının daha yavaş düştüğü gözlemlenince, kısıtlamaların daha yaygınlaştırılması, daha bulaşın çok olduğu yerlere yönelmiş oldu. Akşam saat 21.00’den sabah 05.00’a kadar olan sokağa çıkma kısıtlamaları söz konusu oldu. Tabii bunların sonuçlarına baktığımız zaman rakamların da düştüğünü gözlemiyoruz. Bu rakamlar, kısıtlamaların amacına ulaştığını gösteriyor" diye konuştu.

 

Basın Ekspres'te feci olay! Kamyon bariyerlere saplandıBasın Ekspres Yolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon bariyerlere saplanarak 30 metre sürüklendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gaziantep'te FETÖ sanığı 'mahrem imama' 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası

Gaziantep'te FETÖ sanığı 'mahrem imama' 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası

Kredi ve faiz desteği! 200 bin liraya kadar...

Kredi ve faiz desteği! 200 bin liraya kadar...

İHA'lara zirai ilaçlama izni

İHA'lara zirai ilaçlama izni

Eşine ölüm tehditleri savuran koca yakalandı!

Eşine ölüm tehditleri savuran koca yakalandı!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet