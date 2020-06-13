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13.06.2020 - 15:16 | | DHA

Ankara'da sağanak, su baskınlarına yol açtı

Ankara'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yağış nedeniyle istinat duvarı da çökerken, 1 kişi hafif yaralandı.

Ankara'da sağanak, su baskınlarına yol açtı

Başkent'te öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Keçiören ilçesinde yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçlar, suyla kaplanan alanlarda güçlükle ilerledi.

Aşağı Eğlence Mahallesi Giresun Caddesi’nde birçok iş yerini su bastı. Su baskınları yaşanan iş yerlerinin sahipleri, itfaiyeden yardım istedi. Gelen itfaiye ekipleri, suları tahliye etmek için çalışma başlattı. Bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Aynı mahalledeki yokuşta kurulan semt pazarı da suyla doldu. Sokak içindeki rögardan taşan su nedeniyle pazarcı esnafı, zor anlar yaşadı. Pazarcılar, tezgahta bulunan sebze ve meyvelerin zarar görmemesi için uğraş verdi.

Aynı mahallede Mehterler Sokak'ta bulunan üçer katlı iki binanın arasındaki bölge de sel sularıyla kaplandı. Binalardan birisinin bodrum katındaki evi de su bastı. Evi su altında kalan aile, eşyalarını kurtarmaya çalıştı. Bu sırada binanın bahçesindeki istinat duvarı çöktü. Eşyaları kurtarmaya çalışanlarda Orhan Yurtoğlu, hafif yaralandı. Yurtoğlu, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Porno film stüdyolarına baskın!Ukrayna'nın Nikolayev kentinde polis, porno stüdyolarına düzenlediği baskında çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Stüdyonun onlarca genç kadını çalıştırdığı ve ayda 935 bin dolar gelir elde ettiği ifade edildi.
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