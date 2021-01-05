Ankara'da sağanak yağış sürücülere zor anlar yaşattı

Kent genelinde öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, akşam etkisini artırdı. Aniden bastıran sağanakta cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Cadde ve sokaklarda biriken sular nedeniyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte zorluk çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yağış, gece boyunca devam edecek.