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15.09.2020 - 11:46 | | DHA

Ankara'da sosyete pazarını soydu, İzmir'de yakalandı

Ankara’da, sosyete pazarının yönetim katındaki çelik kasadan 380 bin lirayı alarak kaçan ve sırtındaki para dolu çantayla güvenlik kamerasına yansıyan Afganistan uyruklu M.A.K., polisin çalışmasıyla İzmir'de yakalanıp, tutuklandı

Ankara'da sosyete pazarını soydu, İzmir'de yakalandı

Geçen 16 Ağustos'ta Çankaya'da bulunan sosyete pazarının yönetim katına çıkan kimliği belirsiz şüpheli, jet taşı ile açtığı çelik kasada bulunan 380 bin lirayı alarak kaçtı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda oluşturulan özel ekip, binada bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Elinde eldiven, ağzında maske ile binaya giren şüphelinin, sırtında para dolu çantayla çıkarken kameraya yansıdığı belirlendi. Parayı çalan şüphelinin, Afganistan uyruklu M.A.K. olduğu tespit edildi. Toplam 413 güvenlik kamerası görüntüsünün incelenmesi sonucunda şüphelinin önce Eskişehir'e kaçtığı, orada bir gün konakladıktan sonra İstanbul'a, oradan da İzmir'e geçtiği belirlendi.

Şüpheli M.A.K., İzmir'in Ödemiş ilçesindeki metruk evde saklanırken özel ekibin düzenlediği operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada 41 bin 288 dolar ile 32 bin 240 lira para ele geçirildi. Ankara'ya getirilen Afgan uyruklu M.A.K., ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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