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06.11.2020 - 11:50 | | DHA

Ankara'da suç örgütüne 'çukur' operasyonu: 17 gözaltı

Ankara'da, bazı kahvehaneleri sözde 'ortaklık' adı altında yağmalayıp, el koyan, karşı çıkanları 'çukur' adını verdikleri alana götürüp köpeklere saldırtarak silahla tehdit eden 'yurtlular' suç örgütüne yönelik 'çukur' operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kendilerini 'yurtlu kardeşler' veya 'aramaz grubu' olarak isimlendiren 'yurtlular' suç örgütünün, Sincan ve Etimesgut ilçelerindeki bazı kahvehaneleri sözde 'ortaklık' adı altında yağmalayıp, el koyduklarını belirledi. Örgüt üyelerinin, buna karşı çıkan kişileri ise kırsal bölgelerde oluşturdukları 'çukur' adını verdikleri alanlara götürerek, burada besledikleri köpeklere saldırttıkları saptandı. Örgüt üyelerinin, isteklerini yerine getirmeleri için işletme sahiplerine yönelik silahlı eylem gerçekleştirdikleri de belirlendi.

Teknik ve fiziki takiplerin ardından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis ekipleri suç örgütüne ait belirlenen 34 adrese sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin kaçma ihtimallerine karşı dron da kullanılan 'Çukur' adı verilen operasyonda liderliğini O.M.H., yöneticiliğini ise U.Ç.'nin yaptığı 'yurtlu kardeşler' suç örgütünün 5'i cezaevinde olan 34 üyesinden 17'si gözaltına alındı.

Ankarada suç örgütüne çukur operasyonu: 17 gözaltı

Şüphelilerin kullandığı barakalarda ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda değişik çap ve modellerde 7 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait çok sayıda mermi, yüksek miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Tamamının daha önce yurtlarda kaldığı belirlenen suç örgütü üyelerinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

 

Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü trafiğe kapatıldıTünel viyadüklerinde derz yenileme ve bakım çalışması nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde İstanbul istikametinden çift yönlü sağlanan ulaşım, Ankara yönüne kapatıldı.
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