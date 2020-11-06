Ankara'da suç örgütüne 'çukur' operasyonu: 17 gözaltı

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kendilerini 'yurtlu kardeşler' veya 'aramaz grubu' olarak isimlendiren 'yurtlular' suç örgütünün, Sincan ve Etimesgut ilçelerindeki bazı kahvehaneleri sözde 'ortaklık' adı altında yağmalayıp, el koyduklarını belirledi. Örgüt üyelerinin, buna karşı çıkan kişileri ise kırsal bölgelerde oluşturdukları 'çukur' adını verdikleri alanlara götürerek, burada besledikleri köpeklere saldırttıkları saptandı. Örgüt üyelerinin, isteklerini yerine getirmeleri için işletme sahiplerine yönelik silahlı eylem gerçekleştirdikleri de belirlendi.

Teknik ve fiziki takiplerin ardından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis ekipleri suç örgütüne ait belirlenen 34 adrese sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin kaçma ihtimallerine karşı dron da kullanılan 'Çukur' adı verilen operasyonda liderliğini O.M.H., yöneticiliğini ise U.Ç.'nin yaptığı 'yurtlu kardeşler' suç örgütünün 5'i cezaevinde olan 34 üyesinden 17'si gözaltına alındı.

Şüphelilerin kullandığı barakalarda ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda değişik çap ve modellerde 7 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait çok sayıda mermi, yüksek miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Tamamının daha önce yurtlarda kaldığı belirlenen suç örgütü üyelerinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.