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30.03.2020 - 05:10 | | AA

Ankara'da terk edilmiş tarihi iki konak yandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde terk edilmiş tarihi iki konak, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Ankara'da terk edilmiş tarihi iki konak yandı

 

Anafartalar Mahallesi'nde Yahudi Mahallesi olarak bilinen yerdeki terk edilmiş tarihi konakta, saat 02.00 sıralarında yangın çıktı.

Ankarada terk edilmiş tarihi iki konak yandı

Ahşap konaktaki yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki konağa da sıçradı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ankarada terk edilmiş tarihi iki konak yandı

Yaklaşık bir saatte söndürülen yangının ardından, tarihi iki konak da kullanılamaz hale geldi.

 

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