Ankara'da trafik kazalarında ölüm oranı yüzde 31,2 azaldı

Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, il genelinde geçen yıl yaşanan trafik kazaları bir önceki yıla göre yüzde 9,2 oranında azaldı.

Ölümlü trafik kazası oranı, 2018'e göre yüzde 31,6 oranında azalırken, trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 31,2 oranında düşüş gösterdi.

Yaralamalı kaza sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 8,9, yaralanan vatandaş sayısı da yüzde 9,6 oranında azaldı.

Paylaşımda Ankaralılara trafik kurallarına olan duyarlılıkları ve trafikte düzenin sağlanmasına katkıları dolayısıyla teşekkür edildi.