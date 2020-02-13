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13.02.2020 - 20:14 | | AA

Ankara'da trafik kazalarında ölüm oranı yüzde 31,2 azaldı

Ankara'da 2019 yılında trafik kazalarında hayatını kaybeden kişi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 31,2 oranında düşüş gösterdi.

Ankara'da trafik kazalarında ölüm oranı yüzde 31,2 azaldı

 

Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, il genelinde geçen yıl yaşanan trafik kazaları bir önceki yıla göre yüzde 9,2 oranında azaldı.

Ölümlü trafik kazası oranı, 2018'e göre yüzde 31,6 oranında azalırken, trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 31,2 oranında düşüş gösterdi.

Yaralamalı kaza sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 8,9, yaralanan vatandaş sayısı da yüzde 9,6 oranında azaldı.

Paylaşımda Ankaralılara trafik kurallarına olan duyarlılıkları ve trafikte düzenin sağlanmasına katkıları dolayısıyla teşekkür edildi.

Sokak ortasında kurşun yağmuruBeylikdüzü’nde bir kişi alacak verecek meselesi yüzünden kavga ettiği şahıslar silahlı saldırıya uğradı. Yaralı şahıs aracıyla olay yerinden kaçmak isterken, saldırganlar bu defa aracı kurşunladı.
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