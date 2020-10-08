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08.10.2020 - 13:49 | | DHA

Ankara'da trafikte kavga

Ankara'nın Çankaya ilçesinde trafikte iki sürücü arasındaki sopalı kavga, cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, dün öğle saatlerinde Çankaya ilçesine bağlı Öveçler Mahallesi'ndeki Mimar Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen iki sürücü, caddede kırmızı ışıkta durup, yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki sürücü, araçlardan aldıkları sopalarla birbirine girdi. Bir süre kavga eden sürücüler, çevredekilerin araya girmesiyle ayrılarak araçlarına binip bölgeden uzaklaştı. Trafikte yaşanan kavga, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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