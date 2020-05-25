Ankara'da uygulama noktasında kaza yapmıştı! Karar verildi...

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Uygulama noktasında direksiyon hakimiyetini kaybederek, görevlilerimiz tarafından kontrol edilen bir araca arkadan çarparak 6 meslektaşımız ve 1 vatandaşımızın yaralanmasına neden olan alkollü sürücü Abdülkerim G. bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır." denildi.