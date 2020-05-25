MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ankara'da uygulama noktasında kaza yapmıştı! Karar verildi...
ABONE OL
25.05.2020 - 19:31 | | DHA

Ankara'da uygulama noktasında kaza yapmıştı! Karar verildi...

Ankara'da kullandığı otomobilin direskiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu, uygulama noktasında kontrol edilen otomobile çarpıp, 5'i polis, 1'i bekçi toplam 7 kişinin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü Abdülkerim G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Abdülkerim G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Uygulama noktasında direksiyon hakimiyetini kaybederek, görevlilerimiz tarafından kontrol edilen bir araca arkadan çarparak 6 meslektaşımız ve 1 vatandaşımızın yaralanmasına neden olan alkollü sürücü Abdülkerim G. bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır." denildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika | Ankara'da uygulama noktasında durmayan araç kaza yaptı: Yaralılar var

 

Tutuklanarak cezaevine gönderildi.Ankara'da kullandığı otomobilin direskiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu, uygulama noktasında kontrol edilen otomobile çarpıp, 5'i polis, 1'i bekçi toplam 7 kişinin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü Abdülkerim G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Abdülkerim G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ankara'da uygulama noktasında kaza yapmıştı! Karar verildi...

Ankara'da uygulama noktasında kaza yapmıştı! Karar verildi...

Kredi kartı veya bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor...

Kredi kartı veya bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor...

'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

Bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var? 25 Mayıs TV kanal yayın akışı

Bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var? 25 Mayıs TV kanal yayın akışı

Sıradaki Haber