Ankara'da uyuşturucu operasyonlarına 48 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ve diğer birimlerce, 31 Ağustos- 6 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 157 operasyonda 305 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 22 kilo 50 gram esrar, 1 kilo 449 gram eroin, 83 ecstasy, 1 kilo 56 gram skunk, 1 kilo 84 gram bonzai, 189 gram metamfetamin, yeşil reçeteye bağlı 72 ilaç, 4 hassas terazi, 1 tabanca, 12 tabanca mermisi ve 101 bin 70 TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 48'i tutuklanarak, cezaevinde gönderildi.