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08.09.2020 - 12:37 |

Ankara'da uyuşturucu operasyonlarına 48 tutuklama

Ankara'da bir haftada düzenlenen 157 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 305 kişiden 48'i tutuklandı.

Ankara'da uyuşturucu operasyonlarına 48 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ve diğer birimlerce, 31 Ağustos- 6 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 157 operasyonda 305 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 22 kilo 50 gram esrar, 1 kilo 449 gram eroin, 83 ecstasy, 1 kilo 56 gram skunk, 1 kilo 84 gram bonzai, 189 gram metamfetamin, yeşil reçeteye bağlı 72 ilaç, 4 hassas terazi, 1 tabanca, 12 tabanca mermisi ve 101 bin 70 TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 48'i tutuklanarak, cezaevinde gönderildi.

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