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02.10.2020 - 21:13 | | AA

Ankara'da yeni koronavirüs kararı! Artık zorunlu

Gelen son bilgilere göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların, HES kodu bulundurmalarının zorunlu hale getirildiğini bildirdi.

Ankara'da yeni koronavirüs kararı! Artık zorunlu

Belediyeden yapılan açıklamada, EGO otobüsleri, Metro ve Ankaray'a binen vatandaşların HES kodu bulundurmalarının zorunlu olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Ankara Valiliğinin aldığı karar gereğince Kovid-19'la mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlarımızın HES kodu bulundurarak kullanmaları zorunlu hale gelmiştir. Tam Ankarakart kullanan vatandaşların en geç 16 Ekim'e kadar www.ankarakart.com.tr adresinden kartlarını kişiselleştirmeleri gerekmektedir." bilgisine yer verildi.

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