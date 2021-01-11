Ankara'daki deprem sonrası uzmanlardan flaş açıklama

Ankara, merkez üssü Kalecik ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde depremle sallandı. Vali Vasip Şahin, depremde herhangi bir can kaybının olmadığını açıkladı. Uzmanlar depremle ilgili görüşlerini açıkladı.

"BÜYÜK DEPREM BEKLENTİSİ ZAYIF"

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN TÜRK canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Ankara çevresinde çok aktif faylar yok. Bunların deprem kapasitesi de çok fazla değil. Daha büyüğü konusunda çok fazla endişe taşımıyoruz. Görüldüğü gibi Türkiye'nin her yerinde deprem olabiliyor. İzmir olayı bize çok ders verdi. Ankara çevresi de bu depremlerden etkilenebilir. Zeminler çürükse buralarda hasarlar, hissetmeler farklı olur. Ankara çevresinde 4 ve 4'ü geçen depremler oluyordu zaten ama yıkıcı etkenler anlamında pek deprem yok." dedi.

Öte yandan Prof. Dr. Şükrü Ersoy Twitter'dan, "Ankara Kalecik depremi (M4.5) ardından büyük deprem beklentisi tarihsel depremlere bakarsak çok zayıf. Fakat zemin jeolojik koşulları bazen şiddeti arttırabiliyor" ifadelerini kullandı.

KAF'A DİKKAT ÇEKTİ

Prof. Dr. Naci Görür de "Arkadaşlar, az önce Ankara’yı etkileyen 4.5 deprem oldu. Resmen benim bilgi sistemime düşmedi ama aldığım bilgiler doğruysa deprem Ankara- Kalecik mıntıkasında. Burada KKD-GGB uzanımlı, görünür uzunluğu 64 km olan bir fay var. Bu fay bir olasılıkla KAF’a kadar uzanıyor olabilir. Arkadaşlar Kalecikte sözünü ettiğim fayın güneyinde Kırıkkale’de de sol yönlü doğrultu atımlı fay sistemi var. Deprem odağı eğer biraz güneyde ise bu fay sistemi üzerine de düşebilir. Gönderdiğim haritada bunları görebilirsiniz." açıklamasında bulundu.