Ankesör’de '0' saniyenin şifresi çözüldü

FETÖ’nün gizli haberleşme yöntemi olan ankesör aramalarına ilişkin soruşturmalarda tartışılan konulardan biri “0” saniye yapılan görüşmeler olmuştu. Ankesör soruşturmalarında gözaltına alınan bazı şüpheliler “0” saniye olarak yapılan aramaların örgütsel iletişim modeline uygun olmadığını, “0” saniyelik bir aramada örgütsel talimatın verilmesinin mümkün olmayacağını belirterek suçlamaları reddetmişlerdi.

OPERASYON YAPILMIŞTI

FETÖ’nün TSK yapılanması kapsamında 9 Haziran tarihinde, İstanbul merkezli 37 ilde 114 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda, 80 şüpheli gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma dosyasında şüphelilerden birçoğu itirafçı oldu. Gözaltına alınan O.T. isimli şüpheli “0” saniyelik aramalara ilişkin ifade verdi.

"0" SANİYE: 'GÖRÜŞME YAPILACAK' DEMEK

O.T. isimli şüpheli verdiği ifade, "Benimle birlikte bana ardışık arama listelerinde de göstermiş olduğunuz benimle aynı sınıfta ve arkadaşım olan T.M. ile ben bir guruptum, bu gelen şahıslar sürekli ikimizle görüşürdü, yine ardışık arama listelerinde görüşme sürelerinin 0 (sıfır) saniye olmasının temel nedeni beni ya da aynı grupta bulunduğum T.M.’ye bizi arayan ağabeyinin o hafta sonu görüşme olacağını anlamamıza sebep oluyordu, bizde bunun üzerine bir önceki hafta görüşmek üzere kararlaştırdığımız mekana gidiyorduk yada mekan belli değilse yine bir hafta önce belirlemiş olduğumuz herhangi bir noktada buluşuyor ve bizden sorumlu abiyi gördükten sonra o belirli bir mesafe ilerledikten sonra göz takibini kaybetmeden takip ederek bizden sorumlu abinin girdiği mekana peşi sıra giriyorduk, gerekli haftalık görüşmelerimizi ve faaliyetleri yapıp, namaz kılıp sohbet ediyorduk bana bazen eğitim gördüğüm okuldaki öğrencileri soruyorlardı, bu sorulardaki amaçlarının örgüte uzak kişilerin önlerini kesmek amaçlı olduğunu düşünüyorum...” şeklinde konuştu.

ŞÜPHELİ İFADESİ CEVAP NİTELİĞİNDE

Savcılık bilgi notunda, tespit edildiği günden bu yana özellikle FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile organik bağı bilinen bir çok şahıs ve sosyal medya hesaplarından Ankesör soruşturmalarına yönelik aralıksız karalama kampanyaları başlatıldığını, ankesör aramalarının örgüt üyeliği için yetersiz bir delil olduğu şeklinde kamuoyunun etkilenmeye çalışıldığını belirtti. Bilgi notunda, özellikle ankesör soruşturmalarında “0” saniye olarak yapılan aramaların örgütsel iletişim modeline uygun olmadığı, “0” saniyelik bir aramada örgütsel talimatın verilmesinin nasıl mümkün olacağı gibi hususların halen bu şahıs ve sosyal medya hesaplarınca dile getirildiği ifade edildi. Savcılık O.T. isimli şüpheli şahsın ifadesinin tam da bu noktada bir cevap niteliği taşıdığını, “0” saniyelik aramaların deşifre olmamak adına dolaylı yoldan talimat vermek amaçlı yapılan aramalar olduğu ifade edildi.