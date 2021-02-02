02.02.2021 - 09:58 | | DHA
Anne kriz geçirdi! 18 yaşındaki kızı feci şekilde can verdi
Adana'da12’nci kattaki evlerinin balkonundan düşen Beril S. hayatını kaybetti. Gürültü üzerine apartman dışarıya çıkanlar genç kızın yerde hareketsiz yattığını görünce hemen polise haber verdi. Yapılan incelemede genç kızın olay yerinde hayıtını kaybettiği belirlendi.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında Adana merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi’nde meydana geldi. Beril S. (18), 12’nci kattaki evlerinin balkonundan düştü. Apartmanda oturanlar, gürültü üzerine dışarı çıktıklarında genç kızın yerde hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Beril S.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada Beril S.’nin annesi Tülay S. ile yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.
Yapılan incelemenin ardından genç kızın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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