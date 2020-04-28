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28.04.2020 - 00:02 | | AA

Anne sinir krizi geçirdi! Henüz 11 yaşında... Kahreden olay

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde, babasının kullandığı traktörden iş makinesinin üzerine düşen çocuk hayatını kaybetti.

Anne sinir krizi geçirdi! Henüz 11 yaşında... Kahreden olay

İlçeye bağlı Burgu mevkisinde, Nazifi Erken (45) 68 LC 910 plakalı traktörle tarlayı sürdüğü sırada aracın üzerinde bulunan oğlu Üzeyir Erken (11) traktörün arkasına takılı iş makinesinin üzerine düştü.

Nazifi Erken makinenin içerisinde kalan çocuğu çıkartamayınca sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Anne sinir krizi geçirdi Henüz 11 yaşında... Kahreden olay

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Üzeyir Erken'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Çocuğun cesedi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen anne Gül Erken, sinir krizi geçirdi.

 

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