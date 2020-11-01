Anne ve 3 çocuğu perdeden bulundu

Merkez üssü İzmir Seferihisar olan 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 37’ye çıktı. 885 kişi ise yaralandı. Depremde enkaza dönen apartmanlardan biri de Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı’ydı. Ege Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Tekstil Teknoloji Bölümü’nde öğretim görevlisi olan Seher Dereli Perinçek (38), 10 yaşındaki ikizleri Elzem ve Ezel, 6 yaşındaki oğlu Umut ve 3 yaşındaki kızı Elif’le çöken binanın altında kaldı. Eşi Oğuz Perinçek ile iletişime geçen kadın eşine, “Ben de, çocuklar da iyiyiz” dedi. Binanın tamamen çökmesinden dolayı ekipler ikinci kattaki Perinçek ailesinin evini tespit edemedi. Baba Perinçek ise dairenin yerini tül perdeden tanıyınca çalışmalar o bölgeye yoğunlaştı. 16 saat sonra Perinçek ailesinin yeri tespit edilebildi.

Manisa Büyükşehir İtfaiye ekipleri, UMKE, AFAD ve GEA’nın arasında bulunduğu ekiplerin titiz ve özverili çalışması sonrası yaklaşık 23 saat sonra enkaz altında ilk olarak 10 yaşındaki Ezel çıkarıldı. Baba Oğuz Perinçek, kızına ambulansa kadar eşlik etti.

Hastanede can verdi

10 yaşındaki Ezel’den sonra ise anne Seher Perinçek enkaz altında çıkartıldı. Oğuz Perinçek, eşine de ambulansa kadar eşlik etti ve tekrar enkazın başına döndü. Bir süre sonra ise sırayla 10 yaşındaki Elzem ve 6 yaşındaki Umut da enkaz altında yaralı olarak çıkartıldı. Anne ve üç çocuğu enkaz altında çıkarıldığında çevredekiler gözyaşları içinde uzun bir süre alkışladı. Dört kişinin sağ çıkması, enkaz altında yakınlarının çıkmasını bekleyen diğer aileler için de umut oldu. Ancak ailenin enkazdan çıkartılan bir çocuğu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ayrıca Perinçek ailesinin en küçük üyesi olan 3 yaşındaki Elif’ten henüz haber yok. Deprem anında anne ve üç çocuğunun salonda, Elif’in ise çocuk odasında olduğu öğrenildi. Küçük kızın kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

‘Kızım hala enkazda’

Eşi ve üç çocuğu hastaneye kaldırılan Oğuz Perinçek de enkaz alanında bir süre bekledikten sonra yakınlarıyla birlikte alandan ayrıldı. Hastaneye gideceğini ve konuşabilecek durumda olmadığını söyleyen baba Perinçek, “Bir kızım hala enkazın altında, ne diyebilirim ki” dedi.

Seher Perinçek’in annesi Hülya Dereli ve babası Bekir Dereli de gece boyunca enkaz alanındaydı. Bir an olsun alandan ayrılmayan yaşlı çift umutlu iyi bir haber gelmesini bekledi. Anne Hülya Dereli gözyaşları içinde, “Apartmanı böyle görünce çok korktum, sağ çıkmazlar diye düşündüm. Ancak iyi olduklarını söylediler. Çıkacaklarına dair umudum oldu. Duayla sağsalim çıkmalarını bekliyoruz” dedi.

‘Annem dayan, buradayım’

Yılmaz Erbek Apartmanı’nın enkazı altında kalan Fadime Tolu, 15 saat sonra çıkarıldı. AFAD ekipleri tarafından çıkarılan Tolu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tolu’nun sedyeyle ambulansa götürüldüğü sırada oğlunun seslenerek, “Annem dayan, buradayım” demesi dikkati çekti.

‘Abla çok korkuyorum elimi tutar mısın’

Depremde İnci Okan da çöken Rıza Bey Apartmanı’nda enkaz altında kaldı. Enkazda arama kurtarma çalışması yürüten ekipler, İnci’ye ulaştı. UMKE ekibi, yıkıntıların arasında mahsur kalan İnci’ye ulaşıp, tıbbi müdahalede bulundu. Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü UMKE personeli Edanur Doğan, acı çeken İnci’nin elini tutarak, “Ben seni keman çaldığında dinlemeye de geleceğim. Çok güzel, çok akıllı bir kızsın sen. Birazdan dışarı çıkacağız seninle, annen bizi bekliyor. Sen çok güçlü bir kızsın” diyerek moral vermeye çalıştı. Küçük kız canının çok yandığını belirtince, görevli, “Özür dilerim canını yaktığım için” dedi. İnci ise ağlayarak canının yapılan ilk müdahaleden değil, sıkışan bacaklarından dolayı yandığını söyledi. İlk müdahalesi enkaz altında yapılan İnci, ekipler tarafından yaklaşık 17 saat sonra buradan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Rıza Bey Apartmanı’ndaki diş polikliniğinde çalışan Zarife Doğan, Aslı Taner ve Yeşim Emir de çöken apartmanın 1. katındaki poliklinikte çalışıyordu. Zarife Doğan (28)’ın kuzeni İrem Doğan, “Duyar duymaz hemen geldik ancak telefonla kendisine ulaşamadık. Tek umudumuz sağ çıkması” dedi. Gece geç saatlerde aynı apartmandan 33 saat sonra bir kişinin yaralı olarak çıkarıldığı duyuruldu.

26 saat sonra kurtarıldı

Depremde, ilk üç katı çöküp yan yatan 11 katlı Yılmaz Erbek Apartmanı’ndaki arama kurtarma sırasında çökme yaşanmaması için binaya vinçler ile destek sağlandı. Binanın zemin katındaki markette bulunduğu sırada enkaz altına kalan Halim Sarı ile temas kuruldu. Arama kurtarma görevlilerinin konuştuğu Sarı’nın bilincinin açık olduğu belirlendi. Yapılan çalışmayla Halim Sarı, depremden 26 sat sonra kurtarıldı. Yaralı Halim Sarı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Pandemi nedeniyle evden çalışıyorlardı

Doğanlar Apartmanı’nın enkazında üç kişili Küçükyumuk ailesi de kaldı. Apartmanın beşinci katında oturan Mert Küçükyumuk (33), eşi Eda Küçükyumuk (33) ve 2 yaşındaki bebekleri Ateş Küçükyumuk da enkaz altında kurtarılmayı bekliyor. Ailenin yakınları gün boyu enkazın başında beklerken, Mert Küçükyumuk’un babası Aydın Küçükyumuk arama kurtarma ekiplerine enkaz alanında yer tespiti için yardımcı oluyor. Mert Küçükyumuk’un bir holdingde, eşi Eda Küçükyumuk’un ise Vestel’de çalıştığı ve genç çiftin pandemi nedeniyle işlerini evden yaptığı öğrenildi.