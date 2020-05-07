Anneler GÃ¼nÃ¼ kutlama mesajlarÄ±! En gÃ¼zel ve anlamlÄ± Anneler GÃ¼nÃ¼ resimli mesajlarÄ±-sÃ¶zleri!

MayÄ±s ayÄ±nÄ±n gelmesiyle birlikte Anneler GÃ¼nÃ¼ ile ilgili aramalar hÄ±z kazandÄ±. Anneler GÃ¼nÃ¼, TÃ¼rkiye'de her sene mayÄ±s ayÄ±nÄ±n 2.pazar gÃ¼nÃ¼ kutlanÄ±yor. Bu hafta sonu kutlanacak Anneler GÃ¼nÃ¼ iÃ§in kutlama mesajlarÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lan konular arasÄ±nda yer aldÄ±. Annesinin Anneler GÃ¼nÃ¼ anlamlÄ± ,resimli ve gÃ¼zel bir mesaj ile kutlamak isteyenler iÃ§in mesajlarÄ± derledik. Ä°ÅŸte en gÃ¼zel Anneler GÃ¼nÃ¼ kutlama mesajlarÄ±...

Â ANNELER GÃœNÃœ KUTLAMA MESAJLARI

Bu dÃ¼nyadaki en gÃ¼venli sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ±m senin kucaÄŸÄ±n. Benim annem olman bu dÃ¼nyadaki en bÃ¼yÃ¼k ÅŸansÄ±m. Seni seviyorum annem. Anneler gÃ¼nÃ¼n kutlu olsun.

Sana binlerce kez teÅŸekkÃ¼r etsem azdÄ±r. Sen benim hayat Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±msÄ±n, Annemsin. VarlÄ±ÄŸÄ±mÄ±n tek nedeniâ€¦ Anneler gÃ¼nÃ¼n kutlu olsun anneciÄŸim.

Anneler, Ã§ocuklarÄ± iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ zorluÄŸa katlanÄ±r, bizler de borcumuzu Ã¶demek iÃ§in elimizden gelen her ÅŸeyi yapmalÄ±yÄ±z, annelerimizi sevgimizle yÃ¼celtmeliyiz.Â

GÃ¶zyaÅŸlarÄ±mÄ± dindiren, beni hayata getiren ve hayata baÄŸlayan canÄ±m annem. Anneler gÃ¼nÃ¼n kutlu olsun.

Anne senin yÃ¼reÄŸin taÅŸ olsa dayanÄ±r mÄ±, kuÅŸ olsa, Ã§iÃ§ek olsa, gÃ¼ndÃ¼z olsa, kÄ±rÄ±lmaz mÄ±? AcÄ±dan bir sap menekÅŸenin boynu bu kez daÄŸlar doÄŸursun beni anne. Sen de Ä±lÄ±k bir yaÄŸmur ol durmadan yaÄŸ kanayan yerlerime. Anneler gÃ¼nÃ¼n kutlu olsun canÄ±m annem...

Mesafeler uzak olsa da yÃ¼reÄŸim hep seninle canÄ±m annem... Anneler gÃ¼nÃ¼n kutlu olsun.

KarÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z tek sevgi senin bize olan sevginmiÅŸ. Åžimdi daha iyi anlÄ±yorum anne. Seni Ã§ok seviyoruz. Ellerinden Ã¶pÃ¼yoruz anneciÄŸim.

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DÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel annesi, Anneler GÃ¼nÃ¼n kutlu olsun. HayatÄ±mda olduÄŸun iÃ§in sana minnettarÄ±m. BebekliÄŸimden beri bana gÃ¶sterdiÄŸin sevgi, sabÄ±r ve nezaket iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederim. Seni Ã§ok seviyorum anneciÄŸim!

FedakarlÄ±k, sevgi, sabÄ±r ve gÃ¼zellik ne demek tarif et derlerse annem derdim canÄ±m annem. Seni bir gÃ¼n deÄŸil her gÃ¼n Ã§ok seviyorum. Anneler gÃ¼nÃ¼n kutlu olsun.

-HastalandÄ±ÄŸÄ±mda ÅŸifa, Ã¼zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼mde derman, sevincimde ortak olan en yakÄ±n arkadaÅŸÄ±m, dostum, sÄ±rdaÅŸÄ±m annemâ€¦ Anneler gÃ¼nÃ¼n kutlu olsun.

YÃ¼reÄŸindeki sÄ±nÄ±rsÄ±z sevgi ve sabÄ±r iÃ§in Ã§ok teÅŸekkÃ¼rler canÄ±m anneciÄŸim... Anneler gÃ¼nÃ¼n kutlu olsun!

Bazen en Ã§Ä±lgÄ±n arkadaÅŸÄ±m bazen en olgun dostum olarak hayatÄ±mda hep farklÄ± rollerde ama kalbimde hep aynÄ± yerdesin ve iyi ki benim annemsin seni Ã§ok seviyorum. Anneler gÃ¼nÃ¼n kutlu olsun.

Seni bir gÃ¼n deÄŸil her canÄ±m yandÄ±ÄŸÄ±nda, baÅŸÄ±m sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda seni Ã§aÄŸÄ±rÄ±yorum. Sesimi duyan tek insan sensin. Anneler gÃ¼nÃ¼n kutlu olsun anneciÄŸim.

GÃ¶nÃ¼l bahÃ§emde aÃ§an en gÃ¼zel Ã§iÃ§eksin. Seni Ã§ok seviyorum. Anneler gÃ¼nÃ¼n kutlu olsun.

Sen evimizin kraliÃ§esi, baÅŸÄ±mÄ±zÄ±n tacÄ±sÄ±n.. En aziz varlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z. Anneler gÃ¼nÃ¼n kutlu olsun anneciÄŸim.