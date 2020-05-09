Anneler Günü ve bayramda ziyaretçi alınmayacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:



“Kuruluşlara virüs taşıma ihtimali nedeniyle her türlü ürün girişi bir risk teşkil etmektedir, bundan ötürü kuruluşlarımıza hediye ve çiçek de gönderilmemesi gerekmektedir. Kuruluşlarımızda kalan yaşlılarımızı ve yakınlarını dijital ortamda görüntülü arayarak sürece destek vereceğini düşünüyoruz. Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk’un da ifade ettiği üzere ‘Huzurevlerimiz bu bayram, fiziki ziyaretlere kapalı, dijital ziyaretlere açık olacak.”