09.05.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Anneler Günü ve bayramda ziyaretçi alınmayacak
Bakanlık Anneler Günü ve Ramazan Bayramı’nda, huzurevleri ile engelli bakım merkezlerine ziyaretçi kabul edilmeyeceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
“Kuruluşlara virüs taşıma ihtimali nedeniyle her türlü ürün girişi bir risk teşkil etmektedir, bundan ötürü kuruluşlarımıza hediye ve çiçek de gönderilmemesi gerekmektedir. Kuruluşlarımızda kalan yaşlılarımızı ve yakınlarını dijital ortamda görüntülü arayarak sürece destek vereceğini düşünüyoruz. Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk’un da ifade ettiği üzere ‘Huzurevlerimiz bu bayram, fiziki ziyaretlere kapalı, dijital ziyaretlere açık olacak.”
Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.