MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Annelerini kilitleyip evden firar ettiler!
ABONE OL
26.06.2020 - 09:41 |

Annelerini kilitleyip evden firar ettiler!

Sultanbeyli’de 1 yaşındaki çocuk ile 7 yaşındaki ağabeyi, annelerini evin odasında kilitleyerek dışarı çıktı. Evde mahsur kalan anne büyük panik yaşarken, komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin balkondan eve merdivenle girmesiyle evde mahsur kalan anne çocuklarına tekrar kavuştu.

Annelerini kilitleyip evden firar ettiler!

İstanbul Sultanbeyli’de geçtiğimiz gün yaşanan olayda, iddiaya göre Seda A. isimli kadın, evinin odasında dururken bir anda evdeki 1 ve 7 yaşındaki çocuklar tarafından odanın kapısı kilitlendi. Kadının odada mahsur kalırken 7 yaşındaki çocuk da evin kapısını açarak dışarı çıktı.

Yanında telefonu bulunmayan kadının sesini duyan komşular durumu itfaiyeye ve baba Nihat C.’ye bildirdi.

Olay yerine polis ekipleri ve itfaiyenin merdiven aracı sevk edildi. 6 katlı binanın 6. Katındaki dairede mahsur kalan kadını kurtarmak için itfaiye ekipleri merdiven ile ulaştığı evin balkonundan içeri girdi.

İtfaiyeci tarafından evin kapısının açılmasıyla, yaklaşık yarım saat evde mahsur kalan kadın çocuklarına tekrar kavuştu.

Olay hakkında konuşan baba Nihat C, “Çok korktuk. Sağ olsunlar. Çocuk arkadan kapıyı kilitlemiş dışarı çıkmışlar, hanım da içeride kalmış” dedi.

    Fatih Sondaj Gemisi Trabzon Limanı'ndan ayrıldıTürkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi olan ve İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e geçebilmesi için direği kısaltılan "Fatih" gemisi, sökülen kulelerinin montajının ardından Trabzon Limanı'ndan ayrıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Babalar Günü'nde akıma kapılmıştı! 3 aylık Masal yetim kaldı

    Babalar Günü'nde akıma kapılmıştı! 3 aylık Masal yetim kaldı

    Tüm çalışanlar için geçerli! 6 gün içinde...

    Tüm çalışanlar için geçerli! 6 gün içinde...

    Mansur Yavaş-İmamoğlu farkı ne? Abdülkadir Selvi'den dikkat çeken yorum

    Mansur Yavaş-İmamoğlu farkı ne? Abdülkadir Selvi'den dikkat çeken yorum

    YKS: TYT - AYT - YDT saatleri kaçta? YKS sınav giriş belgesi ekranı (ÖSYM giriş)

    YKS: TYT - AYT - YDT saatleri kaçta? YKS sınav giriş belgesi ekranı (ÖSYM giriş)

    Sıradaki Haber