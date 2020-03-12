'Annem duymasÄ±n' diye baÄŸÄ±rdÄ±! Korku dolu anlar

Olay, GÃ¼rsel Mahallesi 28 Nisan Caddesi Sefa Sokak'ta 17.00 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re, Serdar KÃ¶se, sokak Ã¼zerinde yÃ¼rÃ¼rken, yanÄ±na bir otomobil yanaÅŸtÄ±. AraÃ§tan inen sÃ¼rÃ¼cÃ¼, yanÄ±ndaki kadÄ±na baktÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla KÃ¶se'yi kurÅŸun yaÄŸmuruna tuttu. KimliÄŸi henÃ¼z belirlenemeyen saldÄ±rgan 8 el ateÅŸ ettikten sonra otomobiline binerek kaÃ§tÄ±.

AÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucu saÄŸ bacaÄŸÄ±ndan yaralanan Serdar KÃ¶se, ambulansla OkmeydanÄ± EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. KÃ¶se, ambulansa bindirilirken, Ã§evredekilere 'annem duymasÄ±n' diye baÄŸÄ±rdÄ±.Â

OlayÄ±n ardÄ±ndan polis Ã§evrede gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±. Sokaktaki iÅŸ yerlerinin gÃ¼venlik kameralarÄ±nÄ± inceleyen polis, otomobilinin plakasÄ± belirlenen saldÄ±rganÄ±n yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±.Â

Mahalle sakinlerinden BÃ¼lent Åžen, saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan Serdar KÃ¶se'nin kimseyle bir sorunu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek "'Bir bayan, bir erkek, Ã§ocuÄŸa 'niye bakÄ±yorsun' diyor. Bir ÅŸarjÃ¶rÃ¼ boÅŸaltÄ±yor. 'Arabadaki kÄ±za niye bakÄ±yorsun' diyor. 8 el ateÅŸ etmiÅŸ. SaÄŸ ayaÄŸÄ±ndan vurulmuÅŸ. Bedavaya vurdular adama" diye konuÅŸtu.Â