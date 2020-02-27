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27.02.2020 - 17:42 | | DHA

Annesine çarpan otomobile saldırı anı kamerada

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza yerine gelen yaralı kadının oğlu, sinir krizi geçirip, otomobilin kaportasına vururken, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Annesine çarpan otomobile saldırı anı kamerada

 

Kaza, öğlen saatlerinde, Akyazı ilçesi Necati Temel Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 BB 180 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Kadın yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yaralının ilk müdahalesi yapılırken, haberi alan kadının oğlu olay yerine geldi. Kadın hastaneye kaldırılırken, oğlu sinir krizi geçirdi ve otomobilin kaportasına vurdu. Genci polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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