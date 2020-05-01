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01.05.2020 - 02:41 | | DHA

Annesine küfreden kişiyi pompalı tüfekle vurdu

Antalya'da O.B., annesinin birlikte yaşadığı S.E.yi, annesine küfür ettiği iddiasıyla pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı. O.B., olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Annesine küfreden kişiyi pompalı tüfekle vurdu

Olay, saat 22.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesinde meydana geldi. O.B., annesi S.A.nın yanına gitti. Bu sırada annesinin bir süredir birlikte yaşadığı S.E. ile O.B. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında S.E., iddiaya göre O.B.nin annesi S.A.ya küfür etti.

Küfrü duyan O.B. yanındaki pompalı tüfekle S.E.ye bir el ateş etti. Kasık bölgesinden vurulan S.E., kanlar içerisinde yığıldı. Büyük korku yaşayan anne S.A.nın yardım çığlıkları üzerine apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan S.E.yi, ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye götürdü.

O.B. ise elindeki silahı bırakarak olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, anne S.A. da ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü. Hastaneye kaldırılan S.E.nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma sürüyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması başladıYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta geçerli olacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul’un caddeleri, sokakları ve meydanları boş kaldı. İstanbul’un en kalabalık meydanlarından biri olan Taksim Meydanı ve normal zamanda adeta iğne atsan yere düşmez dedirten İstiklal Caddesinin sessizliğe bürünmüş hali kameralara yansıdı.
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