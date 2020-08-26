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26.08.2020 - 17:07 | | DHA

Annesini darbederek altınlarını alan zanlı tutuklandı!

Edirne’nin Keşan ilçesinde, annesini darbederek 10 çeyrek altın ile üvey babasına ait cep telefonunu aldığı iddiasıyla gözaltına alınan E.H. (17) sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Annesini darbederek altınlarını alan zanlı tutuklandı!

Olay, geçen pazartesi günü, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki 700 Evler Konutları'nda meydana geldi. İddiaya göre, E.H., annesi Y.B.'den para istedi. Olumsuz yanıt alınca da annesini darbetti. E.H., yatak odasında bulunan 10 çeyrek altını ile annesinin dini nikahlı eşi C.K.'nin cep telefonunu alarak, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Anne Y.B., Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedavi edildi. Taburcu olan annenin şikayeti üzerine polis, E.H.'yi Yenimescit Mahallesi Ensar Sokak'ta saklandığı evde yakalayarak, gözaltına aldı.

E.H.'nin üzerinde hırsızlık suçlarından elde ettiği değerlendirilen 4 bin 260 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

 

 

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