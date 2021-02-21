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21.02.2021 - 13:45 | | DHA

Annesini kalbinden bıçaklayan şüpheli adliyeye sevk edildi !

İstanbul Pendik’te dün gece annesini kalbinden bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Annesini kalbinden bıçaklayan şüpheli adliyeye sevk edildi !

Olay dün saat 19.30 sıralarında Yayalar Mahallesi Feyz Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre yaklaşık 6 yıl önce kocasından boşanan Saliha Duran (42), İbrahim Çetin ile dini nikahlı olarak birlikte yaşamaya başladı. Kadının ilk evliliğinden olan ve babası ile yaşayan oğlu Mehmet Türk(25), dün akşam saatlerinde annesinin yaşadığı adrese geldi. 

İddiaya göre kapıyı çalan Mehmet Türk'e kapıyı annesi Saliha Duran açtı. Kapı açılır açılmaz elindeki bıçağı annesinin kalbine saplayan Mehmet Türk olay yerinden kaçtı. Anne Saliha Duran ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılırken, yakalanan Mehmet Türk, Pendik Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi.

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Öz annesini kalbinden bıçakladı

Şüpheli oğul burada alınan ifadesinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

 

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