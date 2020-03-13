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13.03.2020 - 09:22 | | DHA

Annesini öldürüp çorba içerken yakalandı!

Samsun’un Bafra ilçesinde, annesi Gönül Güngör'ü (55) boğazı ve sırtından bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla aranan B.G. (32) lokantada çorba içerken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, annesini öldürdüğünü itiraf etti.

Annesini öldürüp çorba içerken yakalandı!

Olay, dün öğle saatlerinde Bafra ilçesi Dededağı Mahallesi’nde meydana geldi. 5 çocuk annesi Gönül Güngör’ü ziyarete giden komşuları, kapının açık olduğunu fark etti. İçeri giren komşular, eşyaların dağınık olduğu evde, Güngör’ü kanlar içinde yerde yatarken buldu.

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde, Güngör'ün bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Gönül Güngör'ün cansız bedeni, otopsi için Bafra Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Komşuların ifadelerinden yola çıkan polis ve jandarma ekipleri, katil zanlısı olarak Güngör'ün psikolojik sorunları olan oğlu B.G.’nin peşine düştü. B.G. gece yarısı, bir lokantada çorba içerken yakalanarak, gözaltına alındı. Annesini öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenilen B.G.'nin sorgusu sürüyor.

 

 

Adalet Bakanlığı koronavirüse karşı alınan tedbirleri açıkladıAdalet Bakanlığı koronavirüse karşı alınan tedbirleri içeren bir acil eylem planı hazırladı. Eylem planının uygulanması bakanlık bünyesinde kurulan bir komisyon tarafından günlük olarak takip ediliyor.
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