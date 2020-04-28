MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Annesini ölüm yıl dönümünde, görüntülü aramayla andı
ABONE OL
28.04.2020 - 13:25 | | DHA

Annesini ölüm yıl dönümünde, görüntülü aramayla andı

İzmir'den corona virüs salgını nedeniyle annesini, ölüm yıl dönümünde Antalya'daki mezarı başında anmaya gelemeyen Hanife Kaya, Konyaaltı Belediyesi'nden yardım istedi. Belediye çalışanı, mezarlığa giderek görüntülü arama ile Kaya'nın anmasına aracı oldu.

Annesini ölüm yıl dönümünde, görüntülü aramayla andı

İzmir'de yaşayan Hanife Kaya, 2016 yılında kaybettiği annesi Ayşe Kaya'yı her yıl ölüm yıl dönümünde Antalya'daki mezarı başında andı. Ancak Hanife Kaya, bu yıl -corona virüs salgını nedeniyle seyahat yasağı getirilince Antalya'ya gelemedi. Kaya, Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mezarlığı'nda yatan annesi için Konyaaltı Belediyesi'nden yardım istedi. Annesinin mezarını telefonla görüntülü görmek isteyen Hanife Kaya'nın bu istediğini belediye yerine getirdi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Konyaaltı Belediyesi çalışanlarından Gül Ekici, Arapsuyu Mezarlığı'na giderek Hanife Kaya'yı görüntülü aradı. Ekici, Kaya'nın yönlendirmesi ile mezarı buldu. Annesinin mezarını gören Hanife Kaya, gözyaşlarını tutamadı. Hanife Kaya, bir süre annesi için dua etti. 

BELEDİYE ÇALIŞANI DA DUYGULANDI

Kaya, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ve belediye çalışanlarına bu isteğini yerine getirmesinden dolayı teşekkür etti. Hanife Kaya, “Her yıl annemin ölüm yıl dönümünde mezarı başında ziyaret ederdim. Bu yıl corona virüs nedeniyle gelemedim. Çok üzgündüm. Konyaaltı Belediyesi'nden telefonla annemin mezarını göstermelerini istedim. Sağ olsunlar, beni kırmadılar. Çok teşekkür ederim. Yasak kalkınca ilk fırsatta annemin mezarını ziyarete geleceğim" dedi.

Konyaaltı Belediyesi çalışanı Gül Ekici, Ayşe Kaya'nın mezarını çiçek bırakarak, su döktü. Ekici, Hanife Kaya'nın bu isteğini yerine getirirken, çok duygulandığını ve mutlu olduğunu söyledi.

Annesini ölüm yıl dönümünde, görüntülü aramayla andı

Yeni genelge geliyor…48 saat içinde açıklanacak!CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova yeni bir genelgenin önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirterek genelgeye ilişkin Ankara’da konuşulan bilgileri paylaştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

7. kattaki evlerinin balkonundan düşen kadın öldü

7. kattaki evlerinin balkonundan düşen kadın öldü

Resmen değişti, o kimlikler geri alınacak

Resmen değişti, o kimlikler geri alınacak

Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Ne zaman kalkıyor?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Ne zaman kalkıyor?

Sıradaki Haber