Annesini ölümle tehdit eden oğula 5 yıl 6 ay hapis istemi

İstanbul Şişli’de Ekim ayında meydana gelen olayda 32 yaşındaki Tamer U. 60 yaşındaki annesi Nuray U.’yu darp edip küfür etti. Hemen 155 Polis İmdat hattını arayan Nuray U. oğlundan şikayetçi oldu. Polis karakoluna götürülen Nuray U. verdiği ifadede, sabah saatlerinde evde telefonunu bulamadığını, eşinin telefonundan kendi telefonunu arayınca oğlu Tamer U.’nun telefonunu açtığını söyledi. Oğlunun kendisine telefonu yarım saat içinde getireceğini söylediğini anlatan Nuray U., “Fakat birkaç saat geçti. Oğlum eve geldiğinde elinde telefon yoktu. Telefonumu istediğimde yine yarım saat sonra getireceğini söyledi. Ben de, ‘Yalan söylüyorsun. Hemen getir yoksa polisi ararım’ dedim.

“POLİSİ ARARSAN SENİ ÖLDÜRÜRÜM”

Bunu söyleyince oğlum dizime tekme attı ve ‘Polisi ararsan seni öldürürüm. Senin …. koyarım’ dedi” ifadelerini kullandı. Oğlundan şikayetçi olan Nuray U. oğlunun daha önce de kendisini tehdit ettiği için hakkında uzaklaştırma kararı olduğunu söyledi. Annenin ifadesinin ardından gözaltına alınan Tamer U. telefonu annesinin rızası ile aldığını söyleyerek, “Telefonu iş görüşmesi yapmak için istedim. O da bana rızasıyla verdi. Ancak dışarı çıktıktan 5 dakika sonra sokakta bekleyen polis ekipleri beni durdurdu. Buraya getirdi. Anneme tekme atmadım. Tehdit ve hakarette bulunmadım” dedi.

5 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İfadesinin ardından serbest bırakılan Tamer U. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, “tehdit”, “kasten yaralama” ve “hakaret” suçlarından 1 yıl 3 aydan 5 yıl 6 aya kadar hapsi cezası talebiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, olay günü ikili arasında tartışma yaşandığının sabit olduğu belirtilerek, “Bu nedenle şüphelinin suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik savunması yerine, kendi içinde tutarlı müşteki anlatımlarına itibar edildiği” ifadeleri kullanıldı. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak