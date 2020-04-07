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07.04.2020 - 06:04 | | DHA

Annesini rehin alÄ±p, evi ateÅŸe verdi

KONYA'da belirlenemeyen nedenle tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± annesi Zeynep Y.'yiÂ kurusÄ±kÄ± tabancayla rehin alan Yasin Y. (35), polisin geldiÄŸini gÃ¶rÃ¼nce havaya ateÅŸ etti, ardÄ±ndan evi ateÅŸe verdi. Dumandan etkilenen Yasin Y.,Â dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Anne Zeynep Y. deÂ polis tarafÄ±ndan evden Ã§Ä±kartÄ±lÄ±rken yangÄ±n ise itfaiye ekipleri tarafÄ±ndan sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â

Annesini rehin alÄ±p, evi ateÅŸe verdi

Olay, 21.00 sÄ±ralarÄ±nda merkez Meram ilÃ§esi AydoÄŸdu Mahallesi NakkaÅŸ Nigari Sokakta meydana geldi. Yasin Y., belirlenemeyen nedenle tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± annesi Zeynep Y.'yiÂ kurusÄ±kÄ± tabancayla rehin aldÄ±. Ã‡evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k gÃ¶revlileri sevk edildi. Yasin Y.'nin annesini rehin aldÄ±ÄŸÄ± fark edilince Ã–zel Harekat ekipleri de sevk edildi. Polisin geldiÄŸini gÃ¶ren Yasin Y., havaya ateÅŸ edip, evi ateÅŸe verdi. Dumandan etkilenince dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kan Yasin Y., polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Anne Zeynep Y.,Â polis tarafÄ±ndan dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±. Ä°tfaiye ekipleri de alevlere mÃ¼dahale edip sÃ¶ndÃ¼rdÃ¼. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve kesici aletle koluna zarar verdiÄŸi belirlenenÂ 

Yasin Y., sorgulanmak Ã¼zere polis merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Anne Zeynep Y. de tedbir amaÃ§lÄ± saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilmek iÃ§in hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

SoruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.

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