Annesini ziyarete gittiÄŸi memlekette akrabalarÄ± darbetti!

Ä°stanbul'da yaÅŸayan HÃ¼lya DaÄŸcÄ±, Afyonkarahisar'Ä±n EmirdaÄŸ ilÃ§esinde yaÅŸayan annesini hastalanmasÄ± Ã¼zerine ziyarete gitti. DaÄŸcÄ±, kardeÅŸleri Selim DaÄŸcÄ± (35), Mehmet DaÄŸcÄ± (36) ve amcasÄ±nÄ±n kÄ±zÄ± Sevim DaÄŸcÄ± ile birlikte 1 EylÃ¼l SalÄ± gÃ¼nÃ¼, EmirdaÄŸ Halk PazarÄ±'na gitti. Ä°ddiasÄ±na gÃ¶re, dedelerinin kardeÅŸinin kÄ±zÄ± S.K. ve eÅŸi, bir grup akrabalarÄ±yla birlikte DaÄŸcÄ± ile yanÄ±ndakileri darbetti.

'ÃœZÃœM KOVASINI SÄ°PER ETTÄ°M'Â

Polise ÅŸikayetÃ§i olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen HÃ¼lya DaÄŸcÄ±, saldÄ±rganlarÄ±n kendisini erkek kardeÅŸinin "Ã–ldÃ¼ bÄ±rakÄ±n" demesi Ã¼zerine bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼. DaÄŸcÄ±, ÅŸunlarÄ± anlattÄ±:

"Halam S.K. ve eÅŸi Åž.K. ile uzaktan amca Ã§ocuÄŸu olan D.D. ve eÅŸi H.D. ile toplam 12 kiÅŸi saldÄ±rdÄ±. Ben yerde yatarken erkek kardeÅŸim, 'Ã¶ldÃ¼ bÄ±rakÄ±n' dedi. Bunun Ã¼zerine bÄ±raktÄ±lar, ayaÄŸa kalktÄ±m. EniÅŸtem Åž.K., tezgahta duran bÄ±Ã§aÄŸÄ± eÅŸinden istedi. BÄ±Ã§akla bana saldÄ±rdÄ±. Bu sÄ±rada yerden aldÄ±ÄŸÄ±m Ã¼zÃ¼m kovasÄ±nÄ± kendime siper ettim, bÃ¶ylelikle boynuma gelen bÄ±Ã§ak darbelerini hafif atlattÄ±m. Sonra erkek kardeÅŸim Mehmet'e saldÄ±rdÄ±lar. AyrÄ±ca molozlarÄ± bize doÄŸru attÄ±lar." HÃ¼lya DaÄŸcÄ±, yaÅŸanan olayÄ±n nedenini ise ÅŸÃ¶yle ifade etti:

"2015 yÄ±lÄ±nda Åž.K. ve baÅŸka bir akrabam, yaylada tek yaÅŸayan kardeÅŸimin eÅŸini darbetti. O sÄ±rada kardeÅŸim onlarÄ±n yÃ¼zÃ¼nden cezaevindeydi. Darp sÄ±rasÄ±nda gelinimizin kucaÄŸÄ±ndan dÃ¼ÅŸen 17 aylÄ±kken yeÄŸenim, 3-4 yÄ±l konuÅŸamadÄ±. 2016 yÄ±lÄ±nda hiÃ§ alakamÄ±z olmayan bir konudan bize saldÄ±rdÄ±lar. 2017, 2018 ve 2019 yÄ±llarÄ±nda da sÃ¼rekli darp, ÅŸiddet ve hakaret olaylarÄ± devam etti.

YaklaÅŸÄ±k 5 yÄ±ldÄ±r sÃ¼ren olaylarda saldÄ±rganlar ceza almadÄ±. LÃ¼tfen Ã¶lmeden Ã¶nce sesimizi duyun."Â

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