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20.01.2021 - 17:32 | | DHA

Annesinin evlendiği kişinin kız kardeşini rehin aldı!

İstanbul Üsküdar’da anne ve babası boşanan ardından, annesinin başkası ile evlenmesini kabul edemeyen bir kişi dehşet saçtı. Annesinin evlendiği kişinin kız kardeşini rehin alan kişi olay yerine gelen annesi ikna etti.

Olay, saat 00.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Çankırı Sokak'ta bulunan bir binanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, 27 yaşındaki Cesur Ş., anne ve babasının boşanması nedeniyle psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Bir müddet sonra annesinin başka biri ile evlenmesini kaldıramayan Cesur Ş., annesinin evlendiği kişinin kız kardeşini ekmek bıçağı ile rehin aldı. Evden gelen bağrışma sesleri üzerine komşular polise haber verdi.

ANNESİ İKNA EDİNCE TESLİM OLDU

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yaşlı kadını rehin alan şüpheliyi uzun süre ikna etmeye çalıştı. Bu sırada itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinde hazır bekledi. Ancak şüpheli ısrarla annesinin eve gelmesini istedi. Polis ekipleri annesini ekip otosu ile olay yerine getirdi. Annesinin geldiğini gören şüpheli kapıyı açarak teslim oldu. Rehin alınan yaşlı kadın ise olay yerine gelen ambulansta sağlık ekipleri tarafından sakinleştirildi.

Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Annesinin evlendiği kişinin kız kardeşini rehin aldıİstanbul Üsküdar’da anne ve babası boşanan ardından, annesinin başkası ile evlenmesini kabul edemeyen bir kişi dehşet saçtı. Annesinin evlendiği kişinin kız kardeşini rehin alan kişi olay yerine gelen annesi ikna etti.
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