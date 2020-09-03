MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Annesinin otomobilde kilitli bıraktığı çocuğu, vatandaşlar kurtardı!
ABONE OL
03.09.2020 - 13:58 | | DHA

Annesinin otomobilde kilitli bıraktığı çocuğu, vatandaşlar kurtardı!

Niğde’de, muayene için hastaneye giden annesi tarafından kapıları kilitli otomobilde yalnız bırakılan 1,5 yaşındaki Faruk Aydoğan'ı, korkudan ağlaması üzerine fark eden vatandaşlar kurtardı.

Annesinin otomobilde kilitli bıraktığı çocuğu, vatandaşlar kurtardı!

Edinilen bilgiye göre, 1.5 yaşındaki Faruk Aydoğan'ı annesi, bir akrabasıyla birlikte kapısı kilitli otomobilde yalnız bıraktı. Adı açıklanmayan anne, muayene olmak için beraberindeki akrabasıyla birlikte yolun karşısında bulunan Niğde Ömer Halisdemir Hastanesi'ne gitti. Ancak çocuk korkuyla ağlamaya başladı.

Çocuğu fark eden vatandaşlar, otomobilin camını açmaya çalıştı. Yaklaşık 30 dakika sonunda otomobilin arka kapısının camı açıldı. Sıcak hava nedeniyle aşırı terlediği görülen ve sürekli ağlayan çocuğu, vatandaşlar su içirip, yüzünü yıkayarak sakinleştirmeye çalıştı.

Daha sonra gelen ve çocuğun akrabası olduğunu söyleyen bir kişi, Faruk Aydoğan'ı alıp, hastanedeki annesinin yanına götürdü.

Çocuğu kurtaran vatandaşlardan Umut Satı, eşiyle hastaneye giderken ağlama sesini duyup, duruma müdahale ettiklerini anlattı.

 

Akılalmaz görüntü! 5'inci kattan aşağı attıArnavutköy'de bir hurdacı satın aldığı eski koltuğu merdivenlerden indirmek yerine binanın 5'inci katından aşağıya attı. Sokakta oynayan çocukların çok yakınına düşen koltuğun düşme anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Annesinin otomobilde kilitli bıraktığı çocuğu, vatandaşlar kurtardı!

Annesinin otomobilde kilitli bıraktığı çocuğu, vatandaşlar kurtardı!

Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

Eski Savcı İsmail Aksoy'a Fetö üyeliğinden 10 yıl 6 ay hapis cezası

Eski Savcı İsmail Aksoy'a Fetö üyeliğinden 10 yıl 6 ay hapis cezası

Sıradaki Haber